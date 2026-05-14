DETALJI TUČE FUDBALERA CRVENE ZVEZDE I VOJVODINE! Ko je sve učestvovao u frci? Klinci "zavarničili", a onda je nastao OPŠTI HAOS! VIDEO
Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine proteklo je u znaku potpunog haosa koji je počeo i pre prvog zvižduka.
Zbog navijačkih nereda oko stadiona i na samim tribinama početak meča je kasnio, a nakon četiri gola i dramatičnih produžetaka, tenzija je dostigla vrhunac tokom penal serije.
Kada je golman Mateuš odbranio odlučujući udarac, slavlje crveno-belih se momentalno pretvorilo u opštu tuču kod gola. U masovnoj gužvi učestvovalo je više od trideset ljudi, uključujući igrače, rezerve i članove stručnih štabova, a "Sevaju varnice, ali čini mi se i pesnice", rekao je reporter TV Arena Sport koji je izveštavao sa lica mesta u Loznici.
Posebno upečatljiv bio je klinč najmlađih fudbalera, Avdića i Đokanovića, koji su se sukobili licem u lice pre nego što su ih stariji saigrači i treneri razdvojili.
Utakmica je bila toliko naelektrisana da su isključenja pljuštala i na klupama, pa su crvene kartone zaradili pomoćnici Vojvodine Stepanov i Dunđerski, kao i Zvezdin trener golmana Nemanja Supić.