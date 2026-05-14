Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine proteklo je u znaku potpunog haosa koji je počeo i pre prvog zvižduka.

Zbog navijačkih nereda oko stadiona i na samim tribinama početak meča je kasnio, a nakon četiri gola i dramatičnih produžetaka, tenzija je dostigla vrhunac tokom penal serije.

Kada je golman Mateuš odbranio odlučujući udarac, slavlje crveno-belih se momentalno pretvorilo u opštu tuču kod gola. U masovnoj gužvi učestvovalo je više od trideset ljudi, uključujući igrače, rezerve i članove stručnih štabova, a "Sevaju varnice, ali čini mi se i pesnice", rekao je reporter TV Arena Sport koji je izveštavao sa lica mesta u Loznici.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Posebno upečatljiv bio je klinč najmlađih fudbalera, Avdića i Đokanovića, koji su se sukobili licem u lice pre nego što su ih stariji saigrači i treneri razdvojili.

Tuča fudbalera na Zvezda - Vojvodina Izvor: Arena 1 Premium

Utakmica je bila toliko naelektrisana da su isključenja pljuštala i na klupama, pa su crvene kartone zaradili pomoćnici Vojvodine Stepanov i Dunđerski, kao i Zvezdin trener golmana Nemanja Supić.

