Zvezda je u velikom finalu savladala Vojvodinu u Loznici nakon penala 5:4. U regularnom delu je bilo 2:2, a u produžecima nije bilo golova. Finale je bilo spektakularno, utakmica je bila za anale i pamtiće se dugo...

Veliku pažnju pivukla je jedna scena iz svlačionice nakon utakmice, gde se proslavi pridružio i Nemanja Radonjić, iako je pod klupskom suspenzijom još od februara.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026

Bez obzira na to što ga klub nije uvrštavao u tim tokom finiša sezone, on je na Instagramu podelio fotografiju s peharom Kupa Srbije. Uz osmeh na licu, Radonjić je ovim potezom stavio do znanja da se, uprkos svom trenutnom statusu, i dalje oseća kao deo tima.

