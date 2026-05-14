Lionel Mesi je postigao tri gola u pobedi Intera iz Majamija protiv Sinsinatija, ali mu je naknadno poništen het-trik.
DONELI ODLUKU
MESIJU PONIŠTEN HET-TRIK! Argentinac dominirao na terenu, postigao tri gola i upisao asistenciju, a onda su zvaničnici razočarali mnoge
Inter je do pobede stigao rezultatom 5:3, a Lionel Mesi je bio strelac u 24. minutu za 1:0, pa u 55. minutu za 2:2.
Sinsinati je stigao do novog vođstva u 64. minutu, a Inter je do kraja utakmice postigao tri gola. Mesi je prvo bio asistent Silvetiju za 3:3 u 79. minutu, zatim je Berteram doneo prednost ekipi iz Floride u 84. minutu, a potom je lopta nakon udarca Mesija ušla u gol i u 89. minutu.
Mesi u dresu Inter Majamija
Međutim, naknadno je, posle završetka utakmica, odlučeno da se poslednji pogodak upiše kao autogl golmana Selentana.
