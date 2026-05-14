Slušaj vest

Inter je do pobede stigao rezultatom 5:3, a Lionel Mesi je bio strelac u 24. minutu za 1:0, pa u 55. minutu za 2:2.

Sinsinati je stigao do novog vođstva u 64. minutu, a Inter je do kraja utakmice postigao tri gola. Mesi je prvo bio asistent Silvetiju za 3:3 u 79. minutu, zatim je Berteram doneo prednost ekipi iz Floride u 84. minutu, a potom je lopta nakon udarca Mesija ušla u gol i u 89. minutu.

Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Međutim, naknadno je, posle završetka utakmica, odlučeno da se poslednji pogodak upiše kao autogl golmana Selentana.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteFudbalNEMANJA RADONJIĆ SE JAVIO IZ SVLAČIONICE POSLE FINALA KUPA! I dalje mu traje SUSPENZIJA, a evo kako je on proslavio duplu krunu! FOTO
Nemanja Radonjić
FudbalŠOK! PROSLAVLJENI FUDBALER BRUTALNO NAPADNUT U TRŽNOM CENTRU! Čovek ga udario pesnicom jer je opsednut njegovom devojkom, isplivali detalji haosa!
aaaaa03.jpg
FudbalEPSKO FINALE KUPA - MEČ KOJI ĆE SE PAMTITI I PREPRIČAVATI! Crvena zvezda i Vojvodina priredili spektakl: Ko nije gledao utakmicu - ovaj snimak MORA da pogleda!
WhatsApp Image 2026-05-13 at 21.05.21.jpeg
FudbalREAKCIJA MARKA ARNAUTOVIĆA "ZAPALILA" SRBIJU: Šta je fudbaler Zvezde radio dok je trajala penal serija?! Detalj o kom svi pričaju posle spektakla u finalu!
Marko Arnautović i Mateus.jpg

Bonus video:

Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola Izvor: Instagram/djokernole