Fudbaleri Crvene zvezde su osvojili Kup Srbije i na taj način zaokružili još jednu izuzetno uspešnu sezonu. Kapiten Mirko Ivanić je osvojio 14. trofej u crveno-belom dresu i postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba iz Ljutice Bogdana.

Vezni fudbaler Zvezde je prestigao nekadašnjeg levog beka Crvene zvezde Milana Rodića koji se može pohvaliti sa 13 trofeja. Do pomenutog dostignuća Ivanić je stigao nakon osvajanja osme šampionske titule i šestog trofeja Kupa Srbije, uz šest duplih kruna.

Mirko Ivanić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Od dolaska u Crvenu zvezdu 2019. godine, Ivanić je postao jedan od najvažnijih igrača generacije koja je obeležila noviju istoriju kluba. U crveno-belom dresu odigrao je 335 utakmica i postigao preko 107 golova, uz brojne asistencije i odlučujuće nastupe u najvažnijim mečevima.

Ovim uspehom Mirko Ivanić je dodatno učvrstio svoj status među legendama Crvene zvezde i ispisao novu stranicu u klupskoj istoriji kao najtrofejniji igrač svih vremena.

