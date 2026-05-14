Pevačice Šakira i Madona, kao i K-pop bend BTS biće glavne zvezde poluvremena finala ovogodišnjeg Svetskog fudbalskog prvenstva, objavili su danas organizatori.

Turnir, koji će zajednički organizovati Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, završava se finalom u Nju Džersiju 19. jula. Nastupi pre značajnih utakmica, poput finala Lige šampiona, postali su uobičajeni, ali će ovo biti prvi šou na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu, piše BBC.

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino je u martu izjavio da će šou na poluvremenu finalne utakmice "biti istorijski trenutak za Svetsko prvenstvo u fudbalu, dostojan najvećeg događaja na svetu".

Nastupi na poluvremenu postali su glavna karakteristika sportskih događaja u SAD, posebno na Superbolu. Madona je bila glavna zvezda na poluvremenu Superbola 2012. godine, dok je Šakira delila scenu sa Dženifer Lopez na Superbolu 2020. godine.

Prošlog leta, Fifa je organizovala šou na poluvremenu finala Svetskog klupskog prvenstva, kada je Čelsi pobedio Pari Sen Žermen sa 3:0. Svetsko fudbalsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula.