Slušaj vest

Crvena zvezda je posle ozbiljne drame pobedila Vojvodinu, nakon što je imala dva gola zaostatka, a nakon što je Mateus odbranio udarac Džona Merija sa bele tačke u penal seriji, došlo je do tuče fudbalera na terenu.

U prenosu je mogla da se vidi ozbiljna gužva u kojoj su učestvovali gotovo svi članovi Crvene zvezde i Vojvodine koji su bili u Loznici, a nedugo nakon svega, pojavio se snimak tuče koji je nastao na terenu.

1/9 Vidi galeriju Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

Na snimku koji je na društvenim mrežama objavio portal "Mozzart sport", vidi se trenutak kada je krenuo haos. Slobodan Medojević, kapiten Vojvodine, imao je žustru raspravu sa Strahinjom Erakovićem, fudbalerom Crvene zvezde, a svađa je prerasla u fizički sukob.

Može da se vidi kako veći deo saigrača pokušava da smiri situaciju, čuju se povici "Medo, nemoj! Medo...". Međutim, sve je preraslo u opšti haos.

Posebno upečatljiv bio je klinč mladih fudbalera, Avdića i Đokanovića, koji su se sukobili licem u lice pre nego što su ih stariji saigrači i treneri razdvojili

Pogledajte kako je izgledao početak sukoba:

Kurir sport/Mozzart sport

Bonus video: