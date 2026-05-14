Zvezda je u velikom finalu savladala Vojvodinu u Loznici nakon penala 5:4. U regularnom delu je bilo 2:2, a u produžecima nije bilo golova.

Strelci za Vojvodinu bili su Suč u 2. i Vidosavljević u 35. minutu, dok su pogotke za Zvezdu postigli Marko Arnautović u 54. minutu i Rodrigao u petom minutu nadoknade vremena.

Finale u Loznici obeležio je i nesvakidašnji taktički potez Dejana Stankovića, koji je štopera Rodrigaoa u samoj završnici poslao u napad. Ova odluka potpuno je zbunila odbranu Vojvodine, a Brazilac je opravdao poverenje postigavši ključni gol za 2:2, čime je Zvezdi obezbedio produžetke.

Stanković je priznao da je ideju dobio od svog nekadašnjeg trenera Žozea Murinja, prisetivši se sličnog scenarija iz 2010. godine kada je Inter igrao protiv Sijene.

Dejan Stanković, finale Kupa Srbije u Loznici 2026. Foto: Nemanja Nikolić

Nakon utakmice, trener crveno-belih Dejan Stanković objasnio je taj svoj potez na konferenciji za medije.

"Prošla mi je kroz glavu utakmica Inter - Sijena kod kuće, kada je Murinjo poslao Samjuela na teren, koji je dao sjajan gol za 4:3. Na poluvremenu samposlao Rodrigaa na zagrevanje, a na 1:2 sam znao da ulazi u igru. Da nismo dobili, pitali biste me da li sam lud. Ali nisam, verujte mi - znao sam tačno šta radim. Dosta momaka je bilo povređeno, neki su bili neupotrebljivi. Malo nas je iscrpela utakmica, evo, vidite i po glasu. Lepo smo se potrošili - odgovorio je Stanković na pitanje Kurira.

Dejan Stanković odgovara na pitanje Kurira Izvor: Kurir