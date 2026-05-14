Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije, svoj 30. u klupskoj istoriji, u nezaboravnom finalu protiv Vojvodine i to posle boljeg izvođenja penala.

Bez dileme, za trofej u najmasovnijem srpskom fudbalskom takmičenju najzaslužniji je Dejan Stanković, trener crveno-belih.

Izrasta u velikog trenera - Dejan Stanković

Šesta dupla kruna u nizu

Trofej u Kupu bio je samo šlag na tortu na dominantnu sezonu Crvene zvezde u domaćim okvirima posle osvojene titule, za šestu duplu krunu u nizu. Međutim, morali su fudbaleri šampiona Srbije dobro da se oznoje i iskrvare za trofej, jer se Vojvodina pokazala kao izuzetan, kvalitetan i nepredvidiv rival.

Bukvalno, Zvezda je sa minusom počela utakmicu, gotovo iz svlačionice, kada je Mađar Kornel Suč šokirao navijače prvaka na stadionu u Loznici, koji se još nisu ni smestili u svoje stolice. Dok se okreneš, bilo je 2:0 za Novosađane preko Milutina Vidosavljevića. Agresivno su igrači Vojvodine ušli u meč, rešeni da posle dva izgubljena finala konačno trofej u Kupu donesu u Novi Sad.

Dejanova reakcija u svlačionici

I sve je Novosađanima išlo na vodenicu, jer Zvezda nikako nije mogla da se sastavi na sredini terena, Rade Krunić nije bio na svom nivou, dok su Timi Maks Elšnik i Vasilije Kostov bili u najmanju ruku ispažnjeni i gotovo neupotrebljici. Međutim, Dejan Stanković je u svlačionici pokazao kakav je trener, od mačića iz prvog dela na terenu, do lavova u drugih 45 minuta. Bila je to neka nova Zvezda, željna fudbala koja je rivala saterala u njegov kazneni prostor.

Takva igra dala je rezultat, Nair Tiknizjan držao je pod pritiskom bok Vojvodine, a jedan beg iskoristio je da fantastično asistira Marku Arnautoviću, koji je iz nimalo lake situacije zakucao loptu u mrežu, za 1:2. Delirijum u kopu Delija za još žešće i frenetičnije navijanje koje je dalo još veću energiju fudbalerima.

Dejan Stanković na finalu Kupa Srbije u Loznici između Crvene zvezde i Vojvodine

Rodrigao, kec iz rukava

Stezala je Zvezda obruč oko gola Vojvodine, koja se znalački, ali i panično branila. Briljirao je golman Milan Rosić, štoperi Korenl Suč i Đorđe Crnomarković bili bez greške pod pritiskom. A, onda Dejan Stanković povlači neverovatan potez, iz igre izvodi Vasilija Kostova i umesto njega uvodi Brazilca Rodrigaa. Snažnog štopera stavlja ne mesto trećeg napadača i tako iznenađuje protivnika.

Nisu znali igrači ekipe iz Novog Sada kako i na koji način da brane Brazilca, koji se odlično snašao u novoj ulozi. Asistirao je u dve situacije kao "desetka", a onda je posle velike gužve i asistencije Seola zakucao loptu u mrežu za izjednačenje, u šestom minutu sudijske nadoknade. Nastaje ludnica, Dejan Stanković na terenu slavi sa svojim fudbalerima.

Murinjovski potez

Otkriće kasnije Zvezdin trener, na pitanje Kurira, da je ovaj potez povukao setivši se utakmice između Intera i Sijene, kada je on igrao, a trener "nero-azura" bio čuveni Žoze Murinjo. Tada je Portugalac na mesto napadača stavio Argentinca i štopera Valtera Samuela, koji je pogodio mrežu i doneo trijumf ekipi iz MIlana. Već viđeno, kazaće neko, ali kapa dole Stankoviću, što se setio tog detalja, u utakmici sa ogromnim pritiskom vrednog trofeja. Dubok naklon, majstore!

U produžecima Zvezda je imala više od igre, međutim nije uspela da režira potpuni preokret. Pre nego što se pristupilo izvođenju penala, Dejan Stanković je okupio sve igrače, izabrao prvih pet, a onda i one ostale. Sa svakim je pogodio, mašio je samo Vladimir Lučić, dok je golman Mateus bio izuzetan i odbranom poput mačke uhvatio živu loptu Džonu Meriju i doneo još jedan vredan trofej u vitrine stadiona "Rajko Mitić".

Dejan Stanković daje izjavu za TV posle pobede u finalu Kupa Srbije

Neki novi Stanković

Kada se podvuče crta, vidljivo je koliko je Dejan Stanković napredovao kao trener u odnosu na prvi mandat. Bilo je to jasno još u utakmicama u Ligi Evrope, u Malmeu i onoj noći u Lilu. Nije imao sreće da preskoči Francuze, ali je onda doneo duplu krunu na Marakanu. Iz ekipe koja već duže vreme igra bez energije i koja je zasićena ogromnim brojem utakmica u sezoni i titulom izvukao je poslednji atom snage za finale Kupa Srbije.

I to govori da pored taktičkog dela koji sprema savršeno ima i onu psihološku crtu, da svakom igraču uđe u glavu i izvuče iz njega ono najbolje. To je Deki kakav je potreban Zvezdi za narednu sezonu, za sezonu u kojoj će napasti Ligu šampiona i braniti duplu krunu u Srbiji.