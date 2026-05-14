Savo Milošević podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba sarajevskog Željezničara, što je zvanično potvrdio na današnjoj konferenciji za medije.

Uz njega, svoj mandat na raspolaganje stavio je i direktor kluba Haris Slato. Milošević je objasnio da se na odlazak sa Grbavice odlučio jer više ne postoje uslovi za sprovođenje dugoročnog projekta koji je bio dogovoren prilikom njegovog preuzimanja ekipe.

- Odluka nije došla preko noći. Imali smo dogovor o dugoročnoj saradnji i projektu koji je klub trebao podići na viši nivo. S obzirom na to da smo došli u situaciju da pred početak nove sezone ni ja ni ljudi iz kluba ne možemo konkretno planirati ništa od juna, postalo je besmisleno nastavljati saradnju - rekao je Milošević i potom dodao: