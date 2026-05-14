"ODLUKA NIJE DOŠLA PREKO NOĆI... POSTALO JE BESMISLENO NASTAVLJATI SARADNJU" Savo Milošević podneo ostavku
Savo Milošević podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba sarajevskog Željezničara, što je zvanično potvrdio na današnjoj konferenciji za medije.
Uz njega, svoj mandat na raspolaganje stavio je i direktor kluba Haris Slato. Milošević je objasnio da se na odlazak sa Grbavice odlučio jer više ne postoje uslovi za sprovođenje dugoročnog projekta koji je bio dogovoren prilikom njegovog preuzimanja ekipe.
- Odluka nije došla preko noći. Imali smo dogovor o dugoročnoj saradnji i projektu koji je klub trebao podići na viši nivo. S obzirom na to da smo došli u situaciju da pred početak nove sezone ni ja ni ljudi iz kluba ne možemo konkretno planirati ništa od juna, postalo je besmisleno nastavljati saradnju - rekao je Milošević i potom dodao:
- Uspeli smo sanirati situaciju i dovesti klub u sigurnu zonu, što je bio moj primarni zadatak po dolasku. Ekipu smo zatekli u izuzetno teškom psihološkom i fizičkom stanju, ali su momci karakterom i voljom izneli ogroman teret - dodao je on.