Nedavno se pojavila informacija da bi jedan od najboljih tenisera svih vremena, koji je poznat kao veliki navijač Reala, u narednom periodu mogao da dobije funkciju u tom klubu.

Zbog toga se "bik sa Majorke" oglasio.

U intervjuu za "Radio Marka", povodom otvaranja svog muzeja u teniskoj akademiji na Majorci, legendarni teniser se jasno ogradio od spekulacija da bi mogao učestvovati u predstojećim izborima u Real Madridu.

Nakon što je Florentino Perez iznenada raspisao izbore za upravni odbor Reala, u medijima su se pojavile priče da bi Nadal mogao podržati neku opozicionu kandidaturu, a među njima je i Enrike Rikelme. Rafael Nadal je brzo reagovao objavom na društvenoj mreži "X" na kojoj je demantovao takve glasine.

A, u intervjuu je objasnio zašto je to uradio.

"Nisam hteo da sve postane veće nego što zapravo jeste. Ne želim da moje ime bude umešano u nešto što nema veze sa mnom", poručio je Nadal.

Dodao je da fudbal stvara ogroman medijski "bum" oko svake priče i da jednostavno nije želeo da bude deo te drame.

Nadal nije samo demantovao glasine, već je otišao korak dalje i stao na stranu aktuelnog predsednika.

"Florentino, zajedno sa Santiagom Bernabeuom, je najbolji predsednik u istoriji Real Madrida".

Priznaje teniser u penziji da ova sezona nije bila dobra, ali ističe da nekoliko loših godina ne mogu da obrišu sve što je Perez uradio za klub. Posebno je pohvalio saradnju između Real Madrida i svoje akademije, rekavši da su mu iz kluba uvek izlazili u susret na najbolji mogući način.

