Dramatično finale Kupa između Crvene zvezde i Vojvodine izazvalo je brojne polemike još pre samog početka susreta u Loznici.

Glavna meta kritika posle utakmice bio je sudija Pavle Ilić, čije je imenovanje naišlo na snažan otpor Novosađana. Nakon meča, trener Vojvodine Miroslav Tanjga otvoreno je optužio arbitra da je favorizovao beogradski tim, dok je sudijski ekspert Zdravko Jokić izneo suprotno mišljenje, ocenivši da je Ilić kvalitetno obavio svoj zadatak.

Jokić naglašava da se Ilić suočio sa strahovitim pritiskom, koji je bio izazvan kako nezadovoljstvom klubova, tako i pomeranjem termina početka susreta, ali smatra da je arbitar uprkos svemu uspeo da zadrži kontrolu nad utakmicom do samog kraja.

- Sudije su imale ozbiljne izazove i pre početka. Određivanje Ilića izazvalo je reakciju Vojvodine, a zatim je usledilo i odlaganje starta kada su već bili spremni. Najveći izazov za njega bila je atmosfera, velika borbenost i nervoza, posebno u prvom poluvremenu. Svaka greška mogla je da izazove burnu reakciju, ali je u ključnom momentu okupio igrače, energično ih upozorio i zadržao kontrolu. Trčao je mnogo, trudio se i mislim da je dobro sudio - započeo je Jokić analizu.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Rana faza meča donela je i prvi sumnjiv detalj, kada je Vukan Savićević grubo faulirao Miloša Veljkovića.

- Sigurno je zaslužio žuti karton, a neko bi rekao da je moglo da bude i strože. Bila je velika brzina u oba starta, bilo je klizanja, ali je ovo dobra odluka sudije.

Najveću debatu u javnosti izazvao je Zvezdin gol postignut u sudijskoj nadoknadi, međutim Jokić uverava da je pogodak potpuno regularan i da nema razloga za sumnju.

- Ovde je najbitnije sledeće: u momentu kada je upućena dugačka lopta, Seol nije bio u ofsajdu. Lopta se zatim odbila od igrača Vojvodine, što po pravilima nije ofsajd. Nemam utisak ni da je igrač Zvezde, Enem, zakačio tu loptu. Gol je regularan.