Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike rekao je da je ovogodišnja titula prvaka Francuske najslađe i najteže osvojena titula otkako je on u klubu.

"Ovo je najslađe i najteže osvojena titula, najteža u poslednje tri godine, bez sumnje. Prvi put u moje tri sezone ovde postoji pravi rival", rekao je posle utakmice Enrike, koji je na klupu PSŽ-a seo 2023. godine. ; "To je zato i što je Lens uradio veoma dobar posao. Sećam se određenih trenutaka iz ove sezone, utakmica koje su dobili i broja uzastopnih utakmica u Kojima su slavili... Bilo je teško, morali smo da se nosimo sa tim", dodao je Enrike.

Trener Pari Sen Žermena - Luis Enrike Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Posao za Luisa Enrikea i njegov tim u ovoj sezoni još nije gotov, pošto ih 30. maja u maja u Budimpešti čeka finale Lige šampiona protiv Arsenala. I Lens, takođe, očekuje još jedna važna utakmica - finale Kupa Francuske protiv Nice 22. maja.

Radost navijača PSŽ-a