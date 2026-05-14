Slušaj vest

Nekada jedan od najboljih golmana sveta, legenda Marselja i šampion sveta sa Francuskom, Stiv Mandanda, otvorio je dušu i šokirao fudbalsku javnost brutalno iskrenom ispovešću o životu nakon profesionalne karijere.

1/4 Vidi galeriju Proslavljeni francuski golman - Stiv Mandanda Foto: Boris HORVAT / AFP / Profimedia, PATRICK HERTZOG / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Čuveni čuvar mreže, koji je prošle godine završio karijeru posle rastanka sa Renom, u autobiografiji "Dan posle" opisao je kroz kakav pakao prolazi otkako više nije profesionalni fudbaler.

Mandanda priznaje da se suočio sa depresijom, usamljenošću i osećajem potpune praznine nakon što je završio više od dve decenije dugu karijeru na najvećoj sceni.

"Već nedeljama ništa nema ukus. Sam sam, dani su mi prazni i beskrajni. Nemam energiju, nemam smisao. Nisam dobro", napisao je između ostalog bivši golman Francuske u potresnim delovima knjige.

Nekadašnji kapiten Marselja, za koji je branio čak 613 puta, kaže da mu je najteže pao nestanak svakodnevne rutine koja mu je godinama određivala život.

"Više nemam treninge, svlačionicu, utakmice, saigrače... Nemam ritam života. Trenutno mi se ništa ne dopada i mislim da sam nesrećan", iskreno je priznao Mandanda.

Posebno potresan deo autobiografije odnosi se na period potpune izolacije kroz koji je prolazio po završetku karijere.

"Kada ništa ne radim, samo jedem i pijem gazirano. Sve manje izlazim napolje jer ne želim da me ljudi vide takvog. Povlačim se od svih - napisao je legendarni golman".

Mandanda ističe da je tek kroz razgovore sa drugim bivšim fudbalerima shvatio da veliki broj sportista prolazi kroz slične psihičke probleme kada se svetla stadiona ugase.

Zbog toga je odlučio da javno govori o mentalnom zdravlju i teškom periodu koji dolazi posle završetka profesionalne karijere.

Francuz je tokom bogate karijere osvojio titulu prvaka Francuske, branio za reprezentaciju na 35 utakmica i bio deo generacije koja je osvojila Mundijal 2018. godine, ali i igrala finala Evropskog prvenstva 2016. i Svetskog prvenstva 2022.

Ipak, iza velikih trofeja i slave krila se borba o kojoj do sada gotovo niko nije znao.