Hiljade iranskih navijača okupilo se u sredu uveče u Teheranu da isprati fudbalsku reprezentaciju Irana pred polazak na Svetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.

Nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku i dalje postoje ozbiljne brige oko ulaska reprezentacije u SAD. Fudbaleri su se smenjivali na bini i držali patriotske govore, a predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž poručio je sledeće:

"Igrači i navijači predstavljaju dostojanstvo, čast i snagu naše zemlje".

Reprezentacija Irana ispraćena na Svetsko prvenstvo u SAD

Podsetimo, Iran je tražio od FIFA da se utakmice grupne faze premeste u Meksiko, ali je međunarodna fudbalska federacija više puta ponovila da neće menjati raspored turnira.

Iran će tako sva tri meča u grupi G odigrati na teritoriji SAD.

Raspored utakmica Irana na Svetskom prvenstvu:

Los Anđeles:

  • 15. jun: Iran - Novi Zeland, 21:00

  • 21. jun: Belgija - Iran, 15:00

Sijetl:

  • 26. jun: Egipat - Iran

Reprezentacija će prvo boraviti na pripremnom kampu u Turskoj, gde je planirano odigravanje tri ili četiri prijateljske utakmice. Tačan spisak protivnika još nije u potpunosti objavljen, ali se očekuju jači rivali i mečevi iza zatvorenih vrata.

Iran će tako sva tri meča grupne faze odigrati na teritoriji Sjedinjenih Država, dva puta u Los Anđelesu i jednom u Sijetlu.