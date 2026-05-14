REKA IRANACA ISPRATILA REPREZENTACIJU U AMERIKU! Nacija izašla na ulice da pozdravi svoje heroje pred odlazak na Svetsko prvenstvo! I dalje vlada zabrinutost
Hiljade iranskih navijača okupilo se u sredu uveče u Teheranu da isprati fudbalsku reprezentaciju Irana pred polazak na Svetsko prvenstvo 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.
Nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku i dalje postoje ozbiljne brige oko ulaska reprezentacije u SAD. Fudbaleri su se smenjivali na bini i držali patriotske govore, a predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž poručio je sledeće:
"Igrači i navijači predstavljaju dostojanstvo, čast i snagu naše zemlje".
Podsetimo, Iran je tražio od FIFA da se utakmice grupne faze premeste u Meksiko, ali je međunarodna fudbalska federacija više puta ponovila da neće menjati raspored turnira.
Iran će tako sva tri meča u grupi G odigrati na teritoriji SAD.
Raspored utakmica Irana na Svetskom prvenstvu:
Los Anđeles:
- 15. jun: Iran - Novi Zeland, 21:00
- 21. jun: Belgija - Iran, 15:00
Sijetl:
- 26. jun: Egipat - Iran
Reprezentacija će prvo boraviti na pripremnom kampu u Turskoj, gde je planirano odigravanje tri ili četiri prijateljske utakmice. Tačan spisak protivnika još nije u potpunosti objavljen, ali se očekuju jači rivali i mečevi iza zatvorenih vrata.
