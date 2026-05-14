AU, KAKVA MAJSTORIJA SRPSKOG NAPADAČA! Dejan Joveljić oduševio sve - pogledajte magičan lob, ovo je umetnost! VIDEO
Dejan Joveljić je postigao svoj šesti gol u sezoni i doprineo drugoj pobedi Kanzas Sitija.
Srpski centarfor je zatresao mrežu svog nekadašnjeg tima, LA Galaksija, u trijumfu rezultatom 3:1. Joveljić je postigao pogodak za 2:0 nakon odlično istrčane kontre koju je završio efektnim lobom, dok su preostale golove za pobednički tim dali Kapita i Heris.
Dejan Joveljić protiv Ostina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jay Biggerstaff / Getty images / Profimedia
Jedini gol za ekipu iz Los Anđelesa postigao je Gabrijel Pek u samoj završnici susreta.
Pogledajte ovaj gol Dejana Joveljića:
