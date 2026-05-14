Prema pisanju italijanskih medija, trener Masimilijano Alegri je čvrsto odlučio da na kraju sezone napusti klupu Milana, a kao jedan od glavnih razloga se pominje žestok sukob sa Zlatanom Ibrahimovićem.

Odnos između legendarnog Šveđanina, koji je sada izuzetno važan čovek u upravi kluba i iskusnog italijanskog trenera potpuno je urušen. Do kulminacije je došlo posle poraza od Napolija početkom aprila, kada su se njih dvojica žestoko posvađali oko pitanja trećeg golmana za narednu sezonu.

Od tada su odnosi "nepostojeći", a Ibrahimović je navodno nedeljama izbegavao trening centar Milanelo.

Ibrahimović je već duže vreme aktivan u upravi Milana i, kako se navodi, nije mu bilo teško da daje taktičke savete igračima bez da o tome priča sa trenerom. To je Alegrija navodno izbacilo iz takta, jer smatra da time Zlatan prelazi granice svoje uloge.

Ovo nije prvi put da su njih dvojica u sukobu, a napetosti postoje još iz vremena kada je Alegri prvi put trenirao Milan, a Ibrahimović bio glavna zvezda ekipe.

Šta to znači za Strahinju Pavlovića?

Za Strahinju Pavlovića ovo bi mogao biti veliki udarac. Srpski štoper je pod Alegrijem izrastao u lidera odbrane i jednog od najboljih centralnih bekova u Seriji A.

Njegova vrednost je za dve sezone skočila sa oko 18 na preko 50 miliona evra, postao je standardni prvotimac, a čak je i postigao nekoliko važnih golova. Pavlović je više puta javno hvalio Alegrija, ističući njegovu važnost za ekipu.

Ako Alegri ode, Pavlović bi izgubio trenera koji ga je maksimalno iskoristio i u kojeg je verovao. Novi trener bi mogao da donese drugačiji sistem u kojem Strahinja neće imati istu slobodu i poverenje kakvu ima pod Alegrijem, što bi moglo usporiti njegov napredak ili čak dovesti u pitanje njegov status u timu.

Istina, puno se priča i o potencijalnom odlasku srpskog fudbalera u Premijer ligu...

Milan trenutno drhti na četvrtom mestu, a forma tima je drastično pala u finišu sezone.

Ukoliko dođe do odlaska Alegrija, moći ćemo da zaključimo da čak ni veliki Alegri, koji iza sebe u karijeri ima šest titula, pet Kupova i tri Superkupa Italija, nije bezbedan ako se zameri Ibrahimoviću.

