Slušaj vest

Rade Bogdanović je već duži period jedan od najpopularnijih fudbalskih analitičara i komentatora, najviše zbog činjenice da uvek kaže ono što misli bez puno zadrške.

Ovaj put je podelio dirljivu anegdotu iz svoje mladosti.

Bogdanović je bio gost na panelu u Novigradu pod nazivom "Talenat, sistem i realnost modernog fudbala".

Setio se jednog razgovora sa ocem i onoga što je usledilo.

"Sećam se, otac me pita šta radim i kakav raspored imam sutra ujutru. Kažem mu da ujutru autobusom idemo na utakmicu koja počinje oko devet ili deset. A istovremeno znam da u Petrovićima treba da se skuplja seno. Čim izađe sunce i nestane jutarnja vlaga, mora da se radi. Kod nas su baba i deda uvek govorili: 'Pusti konja, njega ćemo zameniti, ali čovek mora da radi dok ima snage'", rekao je Bogdanović i nastavio:

1/22 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

"Razmišljao sam tada kako ne smem da izneverim porodicu, ali ni da propustim utakmicu. Na kraju odem da igram, pobedimo 3:1, a ja dam dva gola. Na poluvremenu uđem u svlačionicu i slažem trenere da me boli mišić kako bih mogao ranije da odem. Oni mi kažu da izađem iz igre. Na brzinu sam se istuširao, kroz zadnji izlaz pobegao na autobus i vratio se u svoje selo, sedam kilometara od stadiona. Presvučem se i odmah pravac Petrovići da pomažem dedi, babi, tetkama i svima koji su taj dan skupljali seno", poručio je Rade Bogdanović.

Bonus video: