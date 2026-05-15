"DAO SAM DVA GOLA, PA NA POLUVREMENU POBEGAO SA STADIONA!" Hit priča Radeta Bogdanovića: Lagao sam trenera i otišao da skupljam seno
Rade Bogdanović je već duži period jedan od najpopularnijih fudbalskih analitičara i komentatora, najviše zbog činjenice da uvek kaže ono što misli bez puno zadrške.
Ovaj put je podelio dirljivu anegdotu iz svoje mladosti.
Bogdanović je bio gost na panelu u Novigradu pod nazivom "Talenat, sistem i realnost modernog fudbala".
Setio se jednog razgovora sa ocem i onoga što je usledilo.
"Sećam se, otac me pita šta radim i kakav raspored imam sutra ujutru. Kažem mu da ujutru autobusom idemo na utakmicu koja počinje oko devet ili deset. A istovremeno znam da u Petrovićima treba da se skuplja seno. Čim izađe sunce i nestane jutarnja vlaga, mora da se radi. Kod nas su baba i deda uvek govorili: 'Pusti konja, njega ćemo zameniti, ali čovek mora da radi dok ima snage'", rekao je Bogdanović i nastavio:
"Razmišljao sam tada kako ne smem da izneverim porodicu, ali ni da propustim utakmicu. Na kraju odem da igram, pobedimo 3:1, a ja dam dva gola. Na poluvremenu uđem u svlačionicu i slažem trenere da me boli mišić kako bih mogao ranije da odem. Oni mi kažu da izađem iz igre. Na brzinu sam se istuširao, kroz zadnji izlaz pobegao na autobus i vratio se u svoje selo, sedam kilometara od stadiona. Presvučem se i odmah pravac Petrovići da pomažem dedi, babi, tetkama i svima koji su taj dan skupljali seno", poručio je Rade Bogdanović.
