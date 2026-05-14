Džon Meri je postao tragičar Vojvodine pošto je njegov udarac sa bele tačke odbranio Mateus, golman crveno-belih. Bio je to odlučujući penal, pa je pehar Kupa Srbije pripao beogradskom klubu.

Sudeći po onome što je napisao na društvenoj mreži, centarfor je dobio brojne poruke sramnog sadržaja. Takođe, osvrnuo se i na neiskorišćen penal i poručio da je Mateus ranije izašao sa linije.

"S**nje je što sam promašio penal i duboko se izvinjavam zbog toga, ali niko nije video da je golman iskoračio sa linije pre nego što je odbranio moj penal. Vi što mi pišete s**nja idite ponovo pogledajte snimak pre nego što počnete da pričate s**nja i pretnje da ćete j**ati moju mamu i braću i sestre. Nemam problem da j**ete mene i moju porodicu, ali kunem vam se, kada pričate takve reči o mojoj majci - molim vas, dođite i uradite to meni u lice.

Nije profesionalno od mene što ovo pišem, ali ponekad čovek mora da skine profesionalnu uniformu i podseti sebe da sam bio vrele glave, mangup i huligan u svoje vreme. Ali na kraju sam izabrao da budem skroman. Psujte me, vređajte me, govorite mi najgora s**nja, nema problema. Ali molim vas sve, ostavite moju mamu van ovoga, ili ćete morati da me ubijete da me sprečite da vam isto radim.

Hajde svi da udahnemo duboko i da se fokusiramo na drugo mesto na tabeli. Crvena zvezda je uradila svoju uobičajenu magiju sa sudijama kao i uvek i to je velika sramota za fudbal, ali to je prošlost. Juče je gotovo, danas je novi dan. Bol će ostati sa mnom do kraja života jer sam želeo taj Kup više od većine vas.

Voša mi znači mnogo, to je moj dom i u mom srcu je. Nemojmo spaljivati naš dom zbog idiota, nego da lomimo hleb u slozi i da postajemo jači", poručio je emotivni fudbaler Vojvodine.

