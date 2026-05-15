Golman PSŽ Matvej Safonov našao se u sedištu skandala, nakon što je dobio nepristojnu ponudu jedne od zvezda iz porno industrije.

Glumica iz filmova za odrasleMeri Rok ponudila je preko društvenih mreža nagradu čuvaru mreže iz Rusije.

Matvej Safonov, golman PSŽ Foto: julien mattia / imago sportfotodienst / Profimedia

Ozbiljna provokacija

Naime Meri Rok je obećala Matveju Safonovu vruću noć za uspeh u Ligi šampiona. I sve se to desilo na društvenim mrežama i tako putem video poruke postalo javno i dostupno svima.

Ova porno glumica napisala je da je spreman da "usreći" ruskog golmana, ako PSŽ osvoji Lige šampiona u meču protiv Arsenala 30. maja u Budimpešti na "Puškaš areni" od 18.00 časova. Obećala mu je "vruću noć" za osvajanje Lige šampiona, kao i još jednu "noć za pamćenje maratonskog seksa u trajanju od nekoliko sati" za svaku odbranu koju napravi u finalu.

Marina i Matvej Safonov na Parku prinčeva Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Odgovor supruge

Supruga Matveja Safonova, Marina, odgovorila je na poruku porno glumice.

- Porno glumica je poželela mom mužu sreću u finalu Lige šampiona i obećala "vruću noć" za svaku odbranu. Ona nema pojma da "vruće noći" za njega znače rešavanje ukrštenica i gledanje "Šta? Gde? Kada?" kao i gašenje svetla u 23.30 jer mora da ustane na trening ujutru - napisala je Safonovljeva žena Marina na društvenim mrežama.

Meri Rok je napisala da ona samo želi da na svoj način "motiviše" reprezentativca Rusije da opravda ogroman novac koji je uložen u njega od strane PSŽ i da dostojno predstavlja ruski fudbal u Evropi. Da podsetimo, PSŽ je za Matveja Safonova pre dve godine platio Krasnodaru 20 miliona evra.

Ostavio prvu suprugu

Ova ponuda porno glumice nije došla u "prazan prostor", već u trenutku kada je Matvej Safonov bio u centru pažnje zbog privatnih problema. Naime, ruski golman je već dve godine u pravnom sporu sa bivšom suprugom Anastasijom Kazatšek zbog neplaćene alimentacije. Mediji su pisali o sumi od oko 600.000 evra, zbog čega mu je jedno vreme bio zabranjen izlazak iz Rusije. Njih dvoje bili su zajedno od tinejdžerskih dana, venčali su se 2020, a godinu dana kasnije dobili ćerkicu Maju.

Samo nekoliko meseci nakon rođenja ćerke, Anastasija je javno objavila da se razvode. Šokirala je javnost optužbama da ju je Matvej varao dok je bila trudna i neposredno nakon porođaja.

Marina Kondratjuk supruga golmana Matveja Safonova u Parizu Foto: Printskrin/Instagram

Ignorisanje posle dosta skandala

Matvej Safonov na ponudu Meri Rok reagovao je kao pravi profesionalac i verovatno svestan da bi bilo kakav odgovor bio PR katastrofa. Rus je samo ignorisao ponudu. A, najbolji odgovor dala je njegova druga supruga Marina, sa kojom je u braku.

Privatni život ruskog golmana Matveja Safonova veoma je buran i često je bio tema ruskih i francuskih medija, posebno zbog kontroverznog prelaska iz prvog u drugi brak, što je pratila i velika sudska drama. On je u braku sa Vladislavom Marinom Kondratjuk, koja je u Rusiji poznata kao komičarka i učesnica raznih internet šou programa.

Marina je nekoliko godina starija od Matveja. Zanimljivo je da je ona radila u marketinškom timu FK Krasnodar u vreme kada je Safonov bio kapiten tog tima, pa su se tako i upoznali. Zajedno žive u Parizu.

Meri Rok se reklamira preko sportista

Glumica iz filmova za odrasle Meri Rok Meri poslednjih godina postala je "čuvena" ne samo po svojoj primarnoj profesiji, već prvenstveno po strateškom korišćenju sportskih skandala za ličnu promociju. Ima ogroman broj pratilaca na društvenim mrežama i platformi Onlifans.

Njena taktika je jednostavna, cilja ruske sportiste koji su u tom trenutku u žiži javnosti, ili pod velikim pritiskom i nudi im "seksualne nagrade" za uspeh. Pre Matveja Safonova njena žrtva bio je ruski skijaš Savelij Korosteljov, kojem je javno obećala 16-satni seks-maraton ukoliko osvoji medalju u trci na 50 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Još jedan sportista osetio je okrutnost Meri Rok, ruski fudbaler Aleksandar Kokorin, kojem je obećavala slične "usluge" za postignute golove.