DUPLA KRUNA JE DOKAZ STABILNOSTI, PLANSKOG RADA I ŠAMPIONSKOG GENA: Zvezdan Terzić imao šta da kaže posle osvajanja Kupa
Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić je sa velikim zadovoljstvom govorio o dominantno osvojenoj duploj kruni u sezoni 2025/26.
Prvi čovek kluba sa stadiona "Rajko Mitić" Zvezdan Terzić nije krio zadovoljstvo posle osvajanja još jednog trofeja, trijumfom nad Vojvodinom na finalu Kupa Srbije u Loznici, posle penala.
- Ispunjen sam beskrajnim ponosom zbog svega što Crvena zvezda radi već godinama unazad. Posebno sam ponosan na način kako smo sinoć osvojili Kup Srbije. Pokazali smo karakter i mentalitet pobednika kakav mora biti u genu svakog igrača koji nosi dres Crvene zvezde.
Želim da uputim najiskrenije čestitke svim našim igračima, stručnom štabu, mojim najbližim saradnicima, zaposlenima u klubu i našim vernim navijačima na osvajanju šeste uzastopne duple krune.
Ova sezona, krunisana 37. titulom prvaka države i jubilarnim 30. Kupom Srbije, je još jedna potvrda dominacije koja u srpskom fudbalu nikada ranije nije viđena.
Mi ne samo da čuvamo status najtrofejnijeg kluba, već svakim novim peharom postavljamo nove granice uspeha.
Dupla kruna je dokaz stabilnosti, planskog rada i šampionskog gena koji je utkan u svaku poru našeg kluba. To se pokazalo i sinoć, nismo odustali i na kraju smo zasluženo trijumfovali.
Naš cilj je da u narednom periodu napravimo novi iskorak i na međunarodnoj sceni, da ponovo izborimo plasman u Ligu šampiona i da, kao i prethodnih godina, na dostojan način predstavljamo Crvenu zvezdu i srpski fudbal u duelima sa najvećim evropskim klubovima.
Zvezda će nastaviti da raste, da se modernizuje i da uvek teži isključivo najvišim ciljevima.
Posebno se zahvaljujem našim navijačima, koji su nam tokom čitavog puta bili vetar u leđa i najveća snaga, na terenu i van njega. Zbog njih radimo, zbog njih pobeđujemo i zbog njih Crvena zvezda sija ovim sjajem.
Zato koristim ovu priliku da pozovem sve zvezdaše, njihove porodice i sve one kojima je crveno-bela boja u srcu, da dođu na Marakanu sledećeg petka, 22. maja, da zajedno proslavimo titulu i još jednu istorijsku sezonu - poručio je Zvezdan Terzić.