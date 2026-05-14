Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić je sa velikim zadovoljstvom govorio o dominantno osvojenoj duploj kruni u sezoni 2025/26.

Prvi čovek kluba sa stadiona "Rajko Mitić" Zvezdan Terzić nije krio zadovoljstvo posle osvajanja još jednog trofeja, trijumfom nad Vojvodinom na finalu Kupa Srbije u Loznici, posle penala.

Zvezdan Terzić na finalu Kupa Srbije 2026. u Loznici Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Ispunjen sam beskrajnim ponosom zbog svega što Crvena zvezda radi već godinama unazad. Posebno sam ponosan na način kako smo sinoć osvojili Kup Srbije. Pokazali smo karakter i mentalitet pobednika kakav mora biti u genu svakog igrača koji nosi dres Crvene zvezde.

Želim da uputim najiskrenije čestitke svim našim igračima, stručnom štabu, mojim najbližim saradnicima, zaposlenima u klubu i našim vernim navijačima na osvajanju šeste uzastopne duple krune.

Ova sezona, krunisana 37. titulom prvaka države i jubilarnim 30. Kupom Srbije, je još jedna potvrda dominacije koja u srpskom fudbalu nikada ranije nije viđena.

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

Mi ne samo da čuvamo status najtrofejnijeg kluba, već svakim novim peharom postavljamo nove granice uspeha.

Dupla kruna je dokaz stabilnosti, planskog rada i šampionskog gena koji je utkan u svaku poru našeg kluba. To se pokazalo i sinoć, nismo odustali i na kraju smo zasluženo trijumfovali.

Naš cilj je da u narednom periodu napravimo novi iskorak i na međunarodnoj sceni, da ponovo izborimo plasman u Ligu šampiona i da, kao i prethodnih godina, na dostojan način predstavljamo Crvenu zvezdu i srpski fudbal u duelima sa najvećim evropskim klubovima.

Fudbaleri Crvene zvezde slave 30. trofej u Kupu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda će nastaviti da raste, da se modernizuje i da uvek teži isključivo najvišim ciljevima.

Posebno se zahvaljujem našim navijačima, koji su nam tokom čitavog puta bili vetar u leđa i najveća snaga, na terenu i van njega. Zbog njih radimo, zbog njih pobeđujemo i zbog njih Crvena zvezda sija ovim sjajem.

Zato koristim ovu priliku da pozovem sve zvezdaše, njihove porodice i sve one kojima je crveno-bela boja u srcu, da dođu na Marakanu sledećeg petka, 22. maja, da zajedno proslavimo titulu i još jednu istorijsku sezonu - poručio je Zvezdan Terzić.