Slušaj vest

Iako se portugalski stručnjak poslednjih dana pominjao kao glavni favorit da nasledi Alvara Arbelou na kraju sezone, čak je to u više navrata potvrdio i Fabrisio Romano, prvi čovek Reala jasno je poručio da od toga, bar za sada, nema ništa.

1/6 Vidi galeriju Florentino Perez Foto: EPA, Adam Davy / PA Images / Profimedia, Printscreen

"To nije istina. Da li volim Murinja? Volim sve trenere. Bio je sa nama i podigao nam je takmičarski nivo. Posle njega smo osvojili šest evropskih titula za deset godina", rekao je Peres u intervjuu koji je izazvao veliku pažnju španskih medija.

Peres se osvrnuo i na neuspešan mandat Ćabija Alonsa, koji je letos stigao iz Bajer Leverkuzena kao veliko pojačanje, ali nije uspeo da stabilizuje tim.

"Njegov dolazak nije bio greška. Nismo imali predsezonske pripreme. Kada stalno igrate u ritmu sreda–nedelja bez temelja koje one pružaju, fizička priprema mora da padne. Imali smo čak 28 povreda. Verovali smo da će njegov dolazak to popraviti, ali to je bilo kratkoročno rešenje i forma je ponovo pala", objasnio je Perez.

Alonso je preuzeo Real tokom leta 2025. godine nakon istorijske sezone sa Leverkuzenom, ali je njegov mandat trajao svega šest meseci.

Porazi od Barselone u Superkupu, veliki zaostatak u prvenstvu su mu presudili.

Situaciju su dodatno otežale i tenzije u svlačionici, posebno sa brazilskom zvezdom Vinisijusom Žuniorom, dok je ekipa doživela i senzacionalnu eliminaciju iz Kupa kralja od drugoligaša Albasetea.

Uprkos tome što se Murinjo nametnuo kao glavna tema među navijačima i medijima, Perez tvrdi da konačna odluka o novom treneru još nije doneta.

"Dobijam mnogo poruka. Neki mi savetuju da dovedem Murinja, dok mi drugi savetuju da o tome ni ne razmišljam. Ne odgovaram ni na jedno ni na drugo", zaključio je predsednik Reala.