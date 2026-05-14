Svetsko prvenstvo bi moglo da ostane upamćeno kao jedno od najtežih za igrače kada su u pitanju vremenski uslovi.

Mreža klimatskih naučnika World Weather Attribution (WWA) objavila je zabrinjavajuću analizu prema kojoj bi čak četvrtina utakmica na Mundijalu mogla biti odigrana u ekstremno opasnim uslovima zbog visokih temperatura i vlage.

Prema proceni naučnika, čak 26 od ukupno 104 utakmice moglo bi biti igrano pri temperaturi vlažnog termometra od najmanje 26 stepeni.

Reč je o WBGT indeksu koji ne meri samo temperaturu vazduha, nego i vlažnost, sunčevo zračenje i mogućnost hlađenja ljudskog tela.

Upravo taj parametar smatra se ključnim kada je reč o riziku od toplotnog udara i ozbiljnih zdravstvenih problema kod sportista.

Sindikat profesionalnih fudbalera FIFPRO već je ranije preporučio obavezne pauze za osveženje kada WBGT dostigne 26 stepeni.

Još ozbiljnije zvuči podatak da bi pet utakmica moglo biti igrano na temperaturama od 28 stepeni WBGT ili više.

Na tim vrednostima FIFPRO preporučuje čak i odlaganje ili pomeranje utakmica zbog opasnosti po zdravlje igrača.

FIFA je zbog toga već donela odluku da tokom prvenstva budu obavezne pauze za hlađenje u oba poluvremena.

Ipak, dodatni problem predstavlja činjenica da mnogi stadioni nemaju sistem klimatizacije.

Klimatizovani su samo stadioni u Dalasu, Hjustonu i Atlanti, dok će veliki broj utakmica biti igran na otvorenim stadionima pod jakim letnjim temperaturama.

Posebnu zabrinutost izazvala je izjava naučnice Frederike Oto, sa Imperial Koledža u Londonu.

"Činjenica da bi čak i finale moglo biti igrano u uslovima opasnim po zdravlje trebala bi biti alarm za FIFA-u i navijače", poručila je Oto.

Zanimljivo, Svetsko prvenstvo u SAD-u i 1994. godine bilo je poznato po velikim vrućinama, ali naučnici sada upozoravaju da bi situacija mogla biti još ozbiljnija.