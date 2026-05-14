Hiljade navijača prisustvovalo je oproštajnom skupu reprezentacije u Teheranu pred početak turnira, koji startuje 11. juna, ali pitanje ulaska ekipe u Sjedinjene Američke Države i dalje nije rešeno.

"Pitanje viza još nije rešeno. Sutra ili prekosutra imaćemo odlučujući sastanak sa FIFA. Moraju da nam daju garancije", rekao je Tadž za državnu agenciju IRNA, a preneo Bi Bi Si (BBC).

On je dodao da iranska federacija još nije dobila potvrdu o tome kome su vize odobrene.

"Nismo dobili nikakav izveštaj druge strane o tome ko je dobio vizu. Nijedna viza još nije izdata", naveo je Tadž.

Iran bi na Svetskom prvenstvu trebalo da igra protiv Novog Zelanda 15. juna i Belgije 21. juna u Los Anđelesu, dok je duel sa Egiptom zakazan za 26. jun u Sijetlu. Reprezentacija će tokom turnira biti smeštena u Tusonu, u saveznoj državi Arizona.

Zategnuti odnosi između SAD i Irana izazvali su neizvesnost oko nastupa iranske reprezentacije, iako je predsednik Fifa Đani Infantino prošlog meseca izjavio da će Iran sigurno igrati na turniru u SAD.

Dodatne tenzije izazvao je slučaj sa kongresa Fifa u Vankuveru, na kojem Iran nije imao predstavnike nakon što je delegacija iranskog saveza vraćena sa kanadske granice.

Kanadski ministar za imigraciju izjavio je da je Tadžova viza poništena zbog njegovih navodnih veza sa Islamskom revolucionarnom gardom.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da će iranski fudbaleri biti dobrodošli na turniru, ali da bi pojedinci povezani sa Revolucionarnom gardom mogli da se suoče sa ograničenjima pri ulasku u zemlju.

Iranska federacija je u međuvremenu dostavila Fifa listu od 10 uslova za učešće na Svetskom prvenstvu, među kojima je i zahtev da igrači, treneri i funkcioneri koji su služili vojni rok u okviru Revolucionarne garde dobiju ulazne vize.

(Beta)