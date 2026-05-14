Slušaj vest

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić jedan je od onih koji nije pristalica promena i širenja velikih takmičenja.

Njemu se nije dopalo što je FIFA proširila Svetsko prvenstvo na 48 selekcija. O tome je govorio za Novi list, a deo njegove izjave svakako je izazvao veću pažnju javnosti.

1/8 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

"Danas je to postalo više posao nego sport. FIFA želi dodatno da globalizuje fudbal i da svima šansu, ali gotovo 50 reprezentacija na turniru je previše".

Dalić je poručio nešto što se, uslovno rečeno "malim reprezentacijama" neće dopasti.

"Broj utakmica se povećava, a igrači već dolaze iscrpljeni nakon dugih i zahtevnih sezona, pa zbog toga pati i kvalitet takmičenja. Naravno, to je prilika za manje reprezentacije, ali mislim da bi bilo bolje da se proširenje odnosilo, na primer, na Evropu i reprezentacije poput Italije ili Danske, umesto timova iz drugih delova sveta koji teško mogu biti konkurentni", rekao je Dalić.

Podsetimo, reprezentacija Hrvatske igraće u grupi L na Svetskom prvenstvu. "Vatreni" startuju 17. juna protiv Engleske, a slede utakmice protiv Paname i Gane.