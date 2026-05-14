Tri puta u poslednjih pet godina ekipa Marseja je igrala u Ligi šampiona.

Međutim, ni to ovoj francuskoj ekipi nije bilo dovoljno da se finansijski stabilizuje, pa je morala da pribegne drastičnom koraku.

Olimpik je u finišu sezone, posle serije loših rezultata, ostao bez šanse da se nađe u najjačem klupskom takmičenju. Trenutno je šesti sa 56 bodova, četiri manje od Liona kolo pre kraja.

Ekonomski model Marseja je izgrađen na ogromnim ulaganjima s prihodima od Lige šampiona kao preduslovom za njegovu održivost. I on se upravo srušio.

Njima prete i sportske sankcije od strane UEFA, u vidu izbacivanja iz Evropske lige ili Lige konferencije ako se kvalifikuju.

Kako bi izbegao sve kazne, a najviše od svega, preživeo, francuski klub mora da zaradi dosta para. Stoga je odlučeno da cela ekipa bude stavljena na transfer listu.

Prodaja nekoliko igrača nije problem, ali je glavno pitanje, da li mogu da zarade dovoljno para.

Bar petorica igrača neće morati dugo da čekaju na novi klub, a to su Guiri, Balerdi, Ežen-Rili, Hojbjerg i Mejson Grinvud.