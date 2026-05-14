Iskusni trener, koji narednog meseca puni 67 godina, preuzeo je selekciju Brazila u maju 2025. godine nakon završetka svog drugog mandata u Real Madridu.

Karlo Anćeloti

Iako je do sada vodio reprezentaciju na svega deset utakmica, uz učinak od tri pobede, jednog remija i dva poraza, čelnici brazilskog saveza očigledno su zadovoljni pravcem u kojem tim ide, pa su Ančelotiju ponudili novi dugoročni ugovor.

Produženjem saradnje Italijan će predvoditi "Selesao" sve do završetka Svetskog prvenstva 2030. godine.

"Došao sam u Brazil pre godinu dana i od prvog trenutka shvatio šta fudbal znači ovoj zemlji. Tokom prethodne godine radili smo na tome da reprezentaciju Brazila vratimo na vrh svetskog fudbala, ali i savez i ja želimo još više. Više pobeda, više vremena i još više rada", rekao je Anćeloti za zvanični sajt brazilskog saveza.