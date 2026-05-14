U susret Svetskom prvenstvu koje počinje 11. juna, sve su glasnija mišljenja da će ono biti najbolje po organizaciji.

Međutim, na suprotnoj strani su mišljenja da će Mundijal najmanje ličiti na fudbal.

U prilog tome ide i informacija da su Amerikanci pripremili spektakl za finale 19. jula u Njujorku. Domaćin za duel na "Metlajf" stadionu priprema program sličan Superboulu u finalu NFL.

To znači da pauza na poluvremenu finalne utakmice neće trajati standardnih 15 minuta, već tri puta duže. U toku tih 45 minuta na terenu će nastupiti velike muzičke zvezde, kao što su Madona, Šakira i BTS.

