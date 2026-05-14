Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan objavio je spisak od 26 imena na koje računa za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Francuska važi za jednog od najvećih favorita za osvajanje takmičenja i opet stižu sa strahovitim snagama, a da pritom nema nekoliko izuzetnih imena poput Uga Ekitikea, Korentana Tolisoa, Eduarda Kamavinge... Upravo je izostanak veziste Reala možda i najveće iznenađenje.

"Izlazi iz teške sezone u kojoj nije igrao mnogo i imao je nekoliko povreda. Mlad je. Morao sam da donesem odluke, ali mogu da zamislim njegovo razočaranje večeras", rekao je Dešan na obraćanju.

Golmanska postavka je zanimljiva jer se na njoj nalaze sadašnji i bivši golman Lansa Robin Rise i Bris Samba. "Jedinica" je rezervisana za Majka Menjona.

GOLMANI: Majk Menjon, Bris Samba, Robin Rise.

ODBRANA: Luka Dinj, Malo Gusto, Lukas Ernandez, Teo Ernandez, Ibrahima Konate, Žil Kunde, Vilijam Saliba, Dajo Upamekano, Maksens Lakroa.

VEZNI RED: Engolo Kante, Adrijen Rabio, Orilijen Čuameni, Voren Zair-Emeri, Manu Kone.

NAPAD: Usman Dembele, Bredli Barkola, Žan-Filip Mateta, Markus Tiram, Dezire Due, Kilijan Embape, Majkl Olise.

Francuska igra protiv Senegala, Iraka i Norveške u svojoj grupi, a sve mečeve igraju u SAD.