Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Svako Svetsko prvenstvo u fudbalu poslednjih decenija prati i euforija oko sličica.

Paninijevi albumi, kesice i sličice, bile su sastavni deo generacija. Među njima je i argentinski reprezentativac Nikolas Taljafiko.

1/8 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Andreas Prott / Alamy / Profimedia

Fudbaler francuskog Liona našao se u albumu za Mundijal 2026, a na društvenim mrežama je objavljen snimak njegove reakcije kada je ugledao samog sebe.

Taljafiko je u društvu svoje devojke gledao sličice koje je izvukao, a zanimljivo je da je u kesici bila i slika bivšeg fudbalera Partizana Sameda Baždara.

Posebnu draž celoj priči daje neizvesnost svakog otvaranja kesice, onaj trenutak kada ne znaš hoće li se pojaviti omiljeni igrač ili još jedan duplikat.

A sad, zamislite da ste vi na toj sličici.

Zato je reakcija Taljafika postala viralni hit.