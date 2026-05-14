ČUVENI FUDBALER OTVORIO KESICU I UGLEDAO SAMOG SEBE: Malo je reći da je njegova reakcija hit
Svako Svetsko prvenstvo u fudbalu poslednjih decenija prati i euforija oko sličica.
Paninijevi albumi, kesice i sličice, bile su sastavni deo generacija. Među njima je i argentinski reprezentativac Nikolas Taljafiko.
Fudbaler francuskog Liona našao se u albumu za Mundijal 2026, a na društvenim mrežama je objavljen snimak njegove reakcije kada je ugledao samog sebe.
Taljafiko je u društvu svoje devojke gledao sličice koje je izvukao, a zanimljivo je da je u kesici bila i slika bivšeg fudbalera Partizana Sameda Baždara.
Posebnu draž celoj priči daje neizvesnost svakog otvaranja kesice, onaj trenutak kada ne znaš hoće li se pojaviti omiljeni igrač ili još jedan duplikat.
A sad, zamislite da ste vi na toj sličici.
Zato je reakcija Taljafika postala viralni hit.