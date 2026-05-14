Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Valensije i Rajo Valjekana odigrali su večeras u Valensiji nerešeno 1:1, u meču 36. kola španske Primere.

Poveo je Rajo Valjekano golom Florijana Ležena u 20. minutu, a izjednačenje Valensiji doneo je Dijego Lopes pogotkom u 40. minutu.

1/46 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Valensija je na 11. mestu sa 43 boda, a Rajo Valjekano je na 10. poziciji sa bodom više.

U narednom kolu, Valensija će u San Sebastijanu gostovati Reall Sosijedadu, dok će Rajo Valjekano dočekati Viljareal.