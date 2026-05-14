BURAN REMI: Valensija i Rajo Valjekano podelili bodove
Fudbaleri Valensije i Rajo Valjekana odigrali su večeras u Valensiji nerešeno 1:1, u meču 36. kola španske Primere.
Poveo je Rajo Valjekano golom Florijana Ležena u 20. minutu, a izjednačenje Valensiji doneo je Dijego Lopes pogotkom u 40. minutu.
Primera 2025-2026
Valensija je na 11. mestu sa 43 boda, a Rajo Valjekano je na 10. poziciji sa bodom više.
U narednom kolu, Valensija će u San Sebastijanu gostovati Reall Sosijedadu, dok će Rajo Valjekano dočekati Viljareal.
