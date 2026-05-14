Fudbaler Lila odlučio je da prihvati poziv zemlje porekla svoje porodice, a prema navodima, mogao bi da bude u konkurenciji i za naredno Svetsko prvenstvo.

Marokanska reprezentacija nastavlja da gradi tim oko talentovane generacije nakon impresivnog četvrtog mesta na prethodnom Svetskom prvenstvu u Kataru, sa ambicijom da dodatno ojača sastav za turnir koji će se igrati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Odluka Buadija upoređuje se sa slučajem Brahima Dijaza, koji je ranije takođe izabrao da nastupa za Maroko umesto Španije, nakon pažljivog razmatranja i veze sa zemljom porekla.

Kako se navodi, odluka je doneta posle dužeg razmišljanja i snažne lične povezanosti sa Marokom, što je na kraju presudilo u izboru mladog veziste.

(Beta)