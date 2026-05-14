IRAN POSTAVIO 10 USLOVA ZA NASTUP NA MUNDIJALU: A onda je usledio dodatni zahtev koji je potpuno zaledio FIFA i Infantina
Saga oko učešća Irana na predstojećem Svetskom prvenstvu se i dalje nastavlja.
FIFA i predsednik ove organizacije Đani Infantino čine sve da Iranci stignu u SAD.
Jedan od problema je odluka SAD, jednog od tri organizatora, da ne izda vize ljudima iz iranske delegacije koji su povezani sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), koja je u Americi proglašena za terorističku organizaciju.
Iz tog razloga je predsedniku Iranskog fudbalskog saveza Mehdiju Tadžu zabranjen ulazak u Kanadu u aprilu na Kongres FIFA.
Iranci su, kako je otkrio Tadž, izneli 10 uslova za učešće na Svetskom prvenstvu, i oni nisu sprečili Infantina da radi na dogovoru.
Međutim, usledio je još jedan novi zahtev koji je apsolutno šokirao FIFA i Infantina.
Jedan od zahteva Iranaca je da na njihovim utakmicama smeju da budu okačene samo zvanične nacionalne zastave. To znači da se ne bi smele isticati bilo kakve LGBTQ zastave, a to je protivno s okvirom FIFA za ljudska prava za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Iran bi trebao da igra u grupi G na Svetskom prvenstvu zajedno sa Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom.
Upravo njihova utakmica protiv Egipta pada na vikende Prajda u Sijetlu i određena je kao "Prajd utakmica" uprkos ranijim prigovorima Egipta.