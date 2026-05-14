Fudbaleri Đirone i Real Sosijedada odigrali su u Đironi nerešeno 1:1, u 36. kolu španske Primere.
Fudbal
PODELA BODOVA U ĐIRONI: Kristijan Stuani sprečio trijumf Real Sodijedada
Slušaj vest
Poveo je Real Sosijedada golom Hona Martina u 28. minutu, a izjednačenje Đironi je doneo Kristijan Stuani pogotkom u 66. minutu.
Đirona je na 15. mestu sa 40 bodova, a Real Sosijedad je osmi sa pet bodova više.
U narednom kolu, Đirona će gostovati Atletiko Madridu, dok će Real Sosijedad u San Sebastijanu dočekati Valensiju.
(Beta)
Reaguj
Komentariši