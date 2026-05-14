Naime prema pisanju engleskih medija nezavisna disciplinska komisija razmatra slučaj poznat kao "Spygate", a saslušanje bi trebalo da bude održano najkasnije u utorak, 19. maja.

Nikola Milenković protiv Sautemptona

EFL je optužio Sautempton da je prekršio pravila tako što je navodno posmatrao trening Midlsbroa uoči prvog meča polufinala plej-ofa na stadionu "Riverside" stadionu.

Nakon remija bez golova u prvoj utakmici, Sautempton je u revanšu na stadionu "St Mary's" slavio sa 2:1 i izborio plasman u finale, gde ga čeka Hal Siti, koji je u drugom polufinalu eliminisao Milvol.

Utakmica je trenutno zakazana za 23. maj na "Vembliju", ali iz EFL-a poručuju da postoje alternativni planovi ukoliko disciplinski postupak ili eventualne žalbe utiču na termin odigravanja.

Finale plej-ofa Čempionšipa godinama nosi epitet "najskuplje utakmice na svetu", pošto pobedniku donosi ogroman finansijski podsticaj kroz prihode od TV prava i učešća u Premijer ligi, procenjen na oko 200 miliona funti.

Direktan plasman u Premijer ligu za narednu sezonu već su obezbedili Koventri i Ipsvič, kao dve najbolje ekipe regularnog dela sezone.