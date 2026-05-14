Druga sezona bez ijednog trofeja za klub renomea Reala iz Madrida je previše.

Tako bar misle navijači.

Florentino Perez

Utakmica između Reala i Ovijeda igrana je pred polupraznim tribinama stadiona "Santjago Bernabeu".

I već takav postupak navijača dovoljan je znak upravi kluba, ali se nije tu zaustavilo.

Navijači su odlučili da pokažu svoje mišljenje time što su verbalno napali Florentina Pereza, predsednika kluba.

Perez je "prihvatio" nastup navijača, pa je ušao u raspravu s njima.

Pojavio se i transparent na kojem je pisalo da navijači žele da prvi čovek kluba odstupi.

"Florentino, odlazi odmah!"

Redari su u jednom trenutku intervenisali i sklonili baner.

Nema dileme, čeka nas varljivo leto u Realu.