Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Ovijedo 2:0, u meču 36. kola španske Primere.

Strelci za Real bili su Gonzalo Garsija u 44. i Džud Belingem u 80. minutu.

Real Madrid je drugi na tabeli sa 80 bodova, a Ovijedo je na poslednjem, 20. mestu sa 29. poena, i od ranije je ostao bez šansi za opstanak u Primeri.

U narednom kolu, Real će gostovati Sevilji, dok će Ovijedo dočekati Alaves.