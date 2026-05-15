Dva kola pre kraja Premijer lige, situacija je takva da se Arsenalu posle 22 godine smeši titula.

"Tobždije" imaju dva boda više u odnosu na Mančester siti i relativno lak raspored. Dočekuju 18. maja Barnli, koji je već ispao iz lige, a u poslednjem kolu 24. maja gostuju Kristal Palasu, koji takođe nema nikakve rezultatske ambicije.

Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola

Ipak, u Mančester sitiju ne gube nadu. Posebno Pep Gvardiola. Prema navodima iz engleskih medija, menadžer "Građana" je navodno obećao luksuzan motivacioni bonus igračima Barnlija ukoliko uspeju da naprave iznenađenje i zaustave Arsenal.

Kako se tvrdi, reč je o Roleks satovima, poklonu koji bi dobio svaki igrač Barnlija ako "skinu" tim iz Londona i time direktno pomognu Sitiju u borbi za titulu.

Ova informacija, iako zvuči neverovatno, brzo je odjeknula u javnosti i izazvala brojne reakcije navijača. Dok jedni smatraju da se radi o “montaži” medija, drugi poručuju da Gvardiola poznaje sve psihološke trikove kako bi dodatno podigao motivaciju u ključnim momentima sezone.