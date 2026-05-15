Real Madrid je u četvrtak uveče u okviru 36. kola Primere savladao Ovijedo sa 2:0.

Poraz od Barselone u prethodnom kolu značio je oproštaj od titule, pa će "kraljevski" klub i drugu uzastopnu sezonu završiti bez trofeja.

Ester Expósito i Kilijan Mbape u Madridu

No, povrh svega, navijače Reala je posebno razbesnelo ponašanje Kilijana Mbapea. Prva zvezda kluba propustila je El Klasiko, navodno zbog povrede, a zatim dva dana kasnije normalno trenirao. Potom, snimljen je nasmejan i raspoložen u trenucima kada je Real ušao u seriju loših rezultata.

Iz svih tih razloga, nije ni bilo čudno što je Mbape u 69. minutu, kada je ušao sa klupe u igru, izviždan od strane navijača. I ne samo tad, već svaki put kada bi dodirnuo loptu.

Očigledna poruka navijača je da Francuz napusti klub.