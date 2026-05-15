Mbape je u 69. minutu, kada je ušao sa klupe u igru, izviždan od strane navijača
OVAKAV BLAM VELIKA ZVEZDA NIKAD NIJE DOŽIVELA: Ovu noć će pamtiti do kraja života
Real Madrid je u četvrtak uveče u okviru 36. kola Primere savladao Ovijedo sa 2:0.
Poraz od Barselone u prethodnom kolu značio je oproštaj od titule, pa će "kraljevski" klub i drugu uzastopnu sezonu završiti bez trofeja.
Ester Expósito i Kilijan Mbape u Madridu Foto: Manuel Pinilla Cruces / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
No, povrh svega, navijače Reala je posebno razbesnelo ponašanje Kilijana Mbapea. Prva zvezda kluba propustila je El Klasiko, navodno zbog povrede, a zatim dva dana kasnije normalno trenirao. Potom, snimljen je nasmejan i raspoložen u trenucima kada je Real ušao u seriju loših rezultata.
Iz svih tih razloga, nije ni bilo čudno što je Mbape u 69. minutu, kada je ušao sa klupe u igru, izviždan od strane navijača. I ne samo tad, već svaki put kada bi dodirnuo loptu.
Očigledna poruka navijača je da Francuz napusti klub.
