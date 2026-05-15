Kilijan Mbape u društvu Osmana Dembelea i Eduarda Kamavinge u reprezentaciji Francuske

Selektor Francuske Didije Dešan objavio je spisak reprezentacije za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Spisak od 26 fudbalera je toliko moćan da se prosto smrzneš.

Međutim, mediji su objavili još jedan spisak. Spisak 26 francuskih fudbalera koji neće ovog leta igrati na Svetskom prvenstvu.

Foto: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

I samo letimičnim pogledom je jasno da se radi o ekipi koja bi lagano mogla da postane šampion sveta.

SAD, Kanadu i Meksiko neće videti Eduardo Kamavinga iz Reala, Kristofer Nkunku iz Milana, Kingsli Koman iz Al-Nasra, Randal Kolo Muani iz PSŽ-a koji je na pozajmici u Totenhemu.

Tu su defanzivci Benjamin Pavar, Vesli Fofana, ili veznjaci Kefren Tiram iz Juventusa ili Korentin Toliso iz Liona.

Francuska igra u grupi sa Norveškom, Senegalom i Irakom.