Kriza u Real Madridu uzdrmala je sve delove kluba, a Kilijan Mbape se ne trudi da požar ugasi. Čak naprotiv, Francuz je svojim izjavama za novinare dodatno rasplamsao vatru!

Real je savladao Ovijedo sa 2:0 i to bez Mbapea u startnih 11, što je francuskoj zvezdi zasmetalo te je izneo niz žestokih optužbi na račun Alvara Arbeloe.

- Nisam igrao jer mi je trener rekao da sam tek četvrti izbor u napadu. Ispred mene su Mastantuono, Vinisijus i Gonzalo. Bio sam spreman da počnem, ali to je njegova odluka i moram da je poštujem. Nisam ljut - rekao je Mbape posle meča.

Kilijan Mbape

Zatim se oglasio i Arbeloa koji je ovo demantovao.

- Verovatno me nije dobro razumeo. Ne znam šta da vam kažem, nikada mu nisam rekao da je četvrti napadač - istakao je on.

Ušao je Kilijan Mbape u toku meča u igru, ali je dočekan zvižducima. To ipak nije doživeo lično.

- Šteta je što nisam igrao u El Klasiku, ali to je život. Ne možemo menjati mišljenje ljudi. To je njihov način, ne uzimam to lično. Navijači su nekada nezadovoljni, ali su uvek tu. Niko neće umreti večeras zbog zvižduka. To se dešavalo svakom igraču u Realu - tvrdi Francuz koji se osvrnuo i na optužbe da je išao na odmor u Italiju bez dozvole:

- Imao sam dozvolu kluba da odem u Italiju. Šta sam tamo radio? Vi kažete odmor, ali vi ne znate kontekst. Moja greška, kao i celog tima, jeste što nismo osvojili titule ove sezone, a ne to gde sam bio.

Još jednom se potom osvrnuo na Arbelou.

- Ne gledam trenerove konferencije. Kod kuće imam francusku televiziju, ne gledam španske kanale. Ne znam šta je pričao o mojim treninzima.

Ipak, stao je u zaštitu predsednika Florentina Pereza.

- Florentino Perez je najbolji predsednik u istoriji fudbala. Srećni smo što ga imamo. Ljudi ne smeju da zaborave šta je uradio za ovaj klub. Što se tiče mojih povreda, Real nikada ne greši u dijagnozama. To je najbolji klub na svetu.

Za kraj, dobio je konkretno pitanje - da li planira da ostane u Realu?!

- Veoma sam srećan u Madridu. Zašto bih želeo da odem? - zaključio je Kilijan Mbape.

