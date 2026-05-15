Slušaj vest

Povređeni fudbaler Brajtona Koaru Mitoma nije na spisku. Ovaj 28-godišnji igrač se povredio tokom pobede Brajtona protiv Vulverhemptona sa 3:0 prošlog vikenda. "Medicinski tim je procenio da će mu biti teško da se vrati u formu na vreme", rekao je Morijasu.

Na spisku selektora Japana nije ni napadač Monaka Takumi Minamino koji je još u decembru pokidao prednji ukršteni ligament levog kolena. ; Fudbalska reprezentacija Japana je na Svetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru osvojila svoju grupu posle iznenađujućih pobeda protiv Nemačke i Španije, pre nego što je izgubila u osmini finala od Hrvatske posle penala.

Japan je u nizu od pet pobeda pred svoju poslednju prijateljsku utakmicu pre Svetskog prvenstva protiv Islanda u Tokiju 31. maja.

Niz je počeo prošlog oktobra pobedom od 3:2 protiv Brazila u Tokiju kada se domaći tim vratio od 0:2 i prvi put pobedio južnoameričku selekciju.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Vašingtona Foto: Sam Corum / PA Images / Profimedia

To je takođe bio i poslednji put da je Japan primio gol. Japan je 31. marta pobedio Englesku na Vembliju sa 1:0, a potom sa 1:0 i Škotsku u Glazgovu.

Japan se prvi put kvalifikovao na Svetsko prvenstvo u Francuskoj 1998. godine, a potom je bio zajednički domaćin Mundijala sa Južnom Korejom 2002. godine.

Ove godine, Japan osmi put zaredom učestvuje na Svetskom prvenstvu. Ova selekcija će igrati u grupi sa Holandijom, Švedskom i Tunisom.

Spisak reprezentacije Japana: ; Golmani: Zajon Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hajakava; ; ; Odbrana: Juto Nagatomo, Šogo Taniguči, Ko Itakura, Cujoši Vatanabe, Takehiro Tomijasu, Hiroki Ito, Ajumu Seko, ; Jukinari Sugavara, Junosuke Suzuki; Vezni red i napad: Vataru ;Endo, Junja Ito, Daiči Kamada, Koki Ogava, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ajase Ueda, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaišu Sano, Takefusa Kubo, Juto Suzuki, Kento Šiogaj i Keisuke Goto.