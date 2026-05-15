Radi se o čuvaru mreže reprezentacije Angole uzrasta do 17 godina.

On je proglašen za igrača utakmice na otvaranju Afričkog kupa nacija za kadete. Angola je osvojila bod protiv Malija pošto je utakmica završena rezultatom 0:0.

Dala je upisao šest odbrana i tako je sačuvao bod svojoj ekipi.

Afrička fudbalska konfederacija (CAF) je objavila fotografiju Dale sa nagradom za najboljeg igrača, a društvene mreže su "eskplodirale".

Naime, ljudima je teško da poveruju da se radi o golmanu koji će u septembru napuniti tek 17 godina.

"Već je oćelavio?", "Prijavio se na sinov rodni list", "Najstariji U17 igrač na svetu", "Možda su mislili da igra za U71 ekipu?", "Zumirajte fotografiju i videćete da ima i sede dlake na glavi", "Ovaj pamti i kolonizaciju Afrike", "Stariji je od Jamalovog oca", "On igra fudbal već 16 godina", "Njegova žena i deca su sigurno ponosni zbog ove nagrade", neki su od istaknutih komentara na objavi CAF-a.

