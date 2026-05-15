E, OVO JE TOTALNO NEOČEKIVANO! Jedan od najvećih klubova na svetu stavio Srbina na transfer listu!
Centralni defanzivac Milana se našao na transfer listi ove ekipe, prenosi ugledna italijanska "Gazeta".
Već neko vreme se priča o interesovanju iz Premijer lige, a pored Mančester junajteda, sada se pominje i Kristal Palas kao potencijalna destinacija.
Kristal Palas je i ranije bio zainteresovan za dovođenje Strahinje Pavlovića.
Konkrentno, na početku prošle sezone, odnosno krajem 2025. godine i poslednjeg dana prelaznog roka, prema određenim navodima, ovaj premijerligaški tim je bio spreman da izdvoji 40 miliona evra kako bi doveo Srbina i tako pokušao da nadoknadi neizbežni odlazak Marka Geija u Mančester siti.
"Iznenađujuće, Strahinja Pavlović. Srpski štoper nikada nije bio predmet značajnih glasina o transferima, ali stvari su se promenile poslednjih nedelja. Njegova odlična sezona je primećena u Premijer ligi, a profil velikog transfera je tu: Pavlović ima 24 godine i ima fizički uticaj koji je popularan u Engleskoj. Kristal Palas ga je tražio. Mančester junajted je poslao (barem) jednu osobu da ga vidi. Milan, koji je za njega platio 18,5 miliona evra, ne traži kupca, ali je svestan da bi mogao da zaradi barem duplo više. Da li bi bilo potrebno tražiti još jednog defanzivca na tržištu? Naravno. Da li bi Milan izgubio jednog od svojih najboljih igrača sezone? Naravno. Ali tržište transfera takođe nosi ove rizike", navela je "Gazeta".
Strahinja Pavlović je u Milan stigao 2024. godine iz Salcburga. Rosoneri su za njegov dolazak izdvojili 18,5 miliona evra.
Ove sezone igra veoma dobro, a na 32 utakmice je čak uspeo i da postigne pet golova.
Bonus video: