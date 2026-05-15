"Iznenađujuće, Strahinja Pavlović. Srpski štoper nikada nije bio predmet značajnih glasina o transferima, ali stvari su se promenile poslednjih nedelja. Njegova odlična sezona je primećena u Premijer ligi, a profil velikog transfera je tu: Pavlović ima 24 godine i ima fizički uticaj koji je popularan u Engleskoj. Kristal Palas ga je tražio. Mančester junajted je poslao (barem) jednu osobu da ga vidi. Milan, koji je za njega platio 18,5 miliona evra, ne traži kupca, ali je svestan da bi mogao da zaradi barem duplo više. Da li bi bilo potrebno tražiti još jednog defanzivca na tržištu? Naravno. Da li bi Milan izgubio jednog od svojih najboljih igrača sezone? Naravno. Ali tržište transfera takođe nosi ove rizike", navela je "Gazeta".