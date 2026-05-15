Slušaj vest

Centralni defanzivac Milana se našao na transfer listi ove ekipe, prenosi ugledna italijanska "Gazeta".

Već neko vreme se priča o interesovanju iz Premijer lige, a pored Mančester junajteda, sada se pominje i Kristal Palas kao potencijalna destinacija.

Kristal Palas je i ranije bio zainteresovan za dovođenje Strahinje Pavlovića.

Konkrentno, na početku prošle sezone, odnosno krajem 2025. godine i poslednjeg dana prelaznog roka, prema određenim navodima, ovaj premijerligaški tim je bio spreman da izdvoji 40 miliona evra kako bi doveo Srbina i tako pokušao da nadoknadi neizbežni odlazak Marka Geija u Mančester siti.

Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

"Iznenađujuće, Strahinja Pavlović. Srpski štoper nikada nije bio predmet značajnih glasina o transferima, ali stvari su se promenile poslednjih nedelja. Njegova odlična sezona je primećena u Premijer ligi, a profil velikog transfera je tu: Pavlović ima 24 godine i ima fizički uticaj koji je popularan u Engleskoj. Kristal Palas ga je tražio. Mančester junajted je poslao (barem) jednu osobu da ga vidi. Milan, koji je za njega platio 18,5 miliona evra, ne traži kupca, ali je svestan da bi mogao da zaradi barem duplo više. Da li bi bilo potrebno tražiti još jednog defanzivca na tržištu? Naravno. Da li bi Milan izgubio jednog od svojih najboljih igrača sezone? Naravno. Ali tržište transfera takođe nosi ove rizike", navela je "Gazeta".

Strahinja Pavlović je u Milan stigao 2024. godine iz Salcburga. Rosoneri su za njegov dolazak izdvojili 18,5 miliona evra.

Ove sezone igra veoma dobro, a na 32 utakmice je čak uspeo i da postigne pet golova.

Ne propustiteFudbal"OVAJ PAMTI I KOLONIZACIJU AFRIKE!" Ljudi ostali u neverici kada su videli kako izgleda fudbaler sa 16 godina! (FOTO)
Želson Dala
FudbalOSMI PUT ZAREDOM SU NA SVETSKOM PRVENSTVU, A SADA SE POJAVIO I SPISAK IGRAČA! Selektor je prelomio, jedan od najboljih fudbalera je povređen!
profimedia-1088018632.jpg
FudbalSPREMA SE LETNJA BOMBA! Bajern krenuo po Gordona, ali postoji jedan veliki problem
Entoni Gordon Njukasl
FudbalSKANDAL! GLUMICA IZ FILMOVA ZA ODRASLE DALA NEPRISTOJNU PONUDU FUDBALERU PSŽ: Dovoljno je samo da osvoji Ligu šampiona... A, šta kaže njegova žena?!
Matvej Safonov i Meri Rok

Bonus video:

00:32
Strahinja Pavlović za pobedu Milana Izvor: Arena 1 Premium