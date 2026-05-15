Slušaj vest

"Biće i fizički i psihološki teško. Radnički igra ofanzivan i napadački fudbal, a u Bačku Topolu dolaze sa istim ciljem, da obezbede opstanak. Ne kalkulišemo da li nam je dovoljan bod ili sva tri, želimo pobedu pred našim navijačima i da na poslednjoj utakmici kod kuće matematički osiguramo ostanak u ligi", rekao je Žmukić, prenosi klub.

Fudbaleri TSC-a dočekuju sutra niški Radnički u okviru 6. kola plej-auta Super lige Srbije. TSC je deseti na tabeli domaćeg šampionata sa 44 boda, dok je tim sa Čaira 12. sa bodom manje.

Žmukić je istakao da je pritisak u ekipi veliki i da su svi svesni važnosti predstojećeg susreta.

"Do sada nismo bili u situaciji da igramo plej-aut, jer smo uglavnom bili u gornjem delu tabele, pa igračima nije lako da se nose sa ovim okolnostima. Ipak, veliki treneri kažu da je rad pod pritiskom privilegija, jer tada pokazuješ koliko možeš i koliko vrediš. Ovo je veliki test za nas. Kraj je sezone, igrači su iscrpljeni u svim ekipama, ali verujem da ćemo pronaći snagu da sezonu završimo na pravi način", rekao je on.

Krilni napadač TSC-a Dragoljub Savić, proglašen za najboljeg igrača 35. kola nakon dva pogotka protiv Javora, takođe očekuje težak duel.

"Svaka utakmica do sada bila nam je kao finale, ali ova za mene ima poseban značaj. Sada je trenutak da pokažemo koliko vredimo i da nam nije ni bilo mesto u plej-autu", rekao je on.

Utakmica TSC - Radnički Niš se igra sutra od 20.00 na TSC Areni u Bačkoj Topoli.

Bonus video: