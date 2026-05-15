NIKAD VIĐEN SNIMAK DEJANA STANKOVIĆA NAKON OSVAJANJA KUPA! Pogledajte njegovu prvu reakciju posle pobede, emocije pršte na sve strane, ovo se nije videlo na TV!
Crvena zvezda je još jednu izuzetno uspešnu sezonu zaokružila podizanjem pehara Kupa Srbije, a dok je na tribinama trajao vatreni spektakl navijača, najemotivniji trenuci odigrali su se tik uz teren.
Na internetu je osvanuo video koji prikazuje prvu reakciju trenera Dejana Stankovića nakon pobede.
Onog trenutka kada je čuvar mreže Mateus zaustavio odlučujući udarac Džona Merija sa bele tačke, Stanković više nije mogao da obuzda emocije, već je uz burnu proslavu i erupciju radosti potrčao u zagrljaj svojim saradnicima kako bi proslavili osvojeni trofej.
Što se tiče same utakmice, Zvezda je do trofeja stigla nakon dramatičnog finala protiv Vojvodine, koje je rešeno izvođenjem jedanaesteraca rezultatom 7:6, pošto je regularni deo i produžetke obeležio nerešen ishod 2:2.
Novosađani su na pauzu otišli sa ubedljivih dva gola prednosti, ali je neizvesnost vratio Marko Arnautović pogotkom početkom drugog poluvremena. Potpunu dramu i izjednačenje doneo je Rodrigao u 96. minutu, čime je meč uveden u dodatne minute, a kasnije i u penal završnicu.