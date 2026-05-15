Crvena zvezda je još jednu izuzetno uspešnu sezonu zaokružila podizanjem pehara Kupa Srbije, a dok je na tribinama trajao vatreni spektakl navijača, najemotivniji trenuci odigrali su se tik uz teren.

Na internetu je osvanuo video koji prikazuje prvu reakciju trenera Dejana Stankovića nakon pobede.

Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

Onog trenutka kada je čuvar mreže Mateus zaustavio odlučujući udarac Džona Merija sa bele tačke, Stanković više nije mogao da obuzda emocije, već je uz burnu proslavu i erupciju radosti potrčao u zagrljaj svojim saradnicima kako bi proslavili osvojeni trofej.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Što se tiče same utakmice, Zvezda je do trofeja stigla nakon dramatičnog finala protiv Vojvodine, koje je rešeno izvođenjem jedanaesteraca rezultatom 7:6, pošto je regularni deo i produžetke obeležio nerešen ishod 2:2.

Novosađani su na pauzu otišli sa ubedljivih dva gola prednosti, ali je neizvesnost vratio Marko Arnautović pogotkom početkom drugog poluvremena. Potpunu dramu i izjednačenje doneo je Rodrigao u 96. minutu, čime je meč uveden u dodatne minute, a kasnije i u penal završnicu.

Dejan Stanković odgovara na pitanje Kurira