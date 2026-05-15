Sutra su na programu četiri utakmice u okviru plej-auta i sve će se igrati u isto vreme od 20.00, a satsaće se Javor - Mladost, Napredak - Radnički 1923, Spartak - IMT i TSC - Radnički Niš. ; Dva kola pre kraja šampionata, IMT je deveti na tabeli sa 46 bodova, TSC ima dva boda manje, dok Radnički 1923 i Radnički iz Niša imaju po 43 osvojena boda. Slede Javor sa 41 i Mladost sa 40 bodova, dok su iz superligaškog društva već ispali Spartak (21 bod) i Napredak (17 bodova).

U nedelju će se odigrati četiri utakmice plej-ofa, a program će od 16.00 otvoriti fudbaleri Čukaričkog i Partizana na Banovom brdu. Domaći Čukarički je osmi tim lige sa 43 boda, dok su crno-beli trenutno treći sa 69 bodova, odnosno imaju bod manje od Vojvodine sa kojom se bore za drugu poziciju na tabeli.

Sat kasnije će na teren Gradskog stadiona u Novom Pazaru istrčati domaći Pazar i Železničar. Železničar je četvrti na tabeli sa 57 bodova, dok je Novi Pazar peti sa šest bodova manje. ; ; Od 18.30 u Surdulici će početi meč Radnika i Crvene zvezde. Domaći tim ovu utakmicu dočekuje kao sedmi na tabeli sa 45 bodova, dok šampion i osvajač Kupa Srbije ima 85 bodova.

Poslednji meč ovog kola igra se od 20.00 kada će OFK Beograd na Omladinskom stadionu ugostiti Vojvodinu. OFK Beograd je šesti na tabeli dok je Vojvodina druga sa 70 bodova.

Parovi 36. kola Super lige Srbije: ; Subota: ; Spartak - IMT (20.00) TSC - Radnički Niš (20.00) Napredak - Radnički 1923 (20.00) Javor - Mladost (20.00) Nedelja: ; Čukarički - Partizan (16.00) Novi Pazar - Železničar (17.00) Radnik - Crvena zvezda (18.30) OFK Beograd - Vojvodina (20.00)