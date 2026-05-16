Reprezentativac Republike Irske Šejmus Kolman objavio je danas da će na kraju sezone završiti svoju igračku karijeru u Evertonu, posle 17 godina provedenih u tom klubu.

"Posle više od 17 godina u ovom velikom fudbalskom klubu odlučio sam da će ova sezona biti moja poslednja kao igrača ovde", rekao je Kolman. Ovom 37-godišnjem igraču je ponuđena trenerska uloga u Evertonu, ali je kazao da će o svojoj budućnosti odlučiti tokom leta.

Kolman je došao u Everton u januaru 2009. godine uz irskog kluba Slajgo Rovers za samo 60.000 funti, a za kapitena je imenovan 2019. godine.

Everton - Mančester siti 3:3 Foto: Max Tomlinson/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je 2024. godine oborio rekord kluba po broju nastupa u Premijer ligi, nadmašivši bivšeg golmana Tima Hauarda i sada taj rekord iznosi 372 utakmice. Kolman je za Everton upisao i 22 gola i 24 asistencije.

Kolman će poslednji meč za Everton odigrati u nedelju kada će taj klub dočekati Sanderlend.

