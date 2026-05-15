Nekadašnji fudbaler Juventusa Fabricio Ravaneli izjavio je da bi srpski reprezentativac Dušan Vlahović trebalo da ostane u torinskom klubu i preuzme veću odgovornost u timu, ističući da bi odlazak iz „stare dame” mogao da bude pogrešan potez u karijeri.

Povodom 30 godina od osvajanja poslednje titule prvaka Evrope, nekadašnji napadač Juventusa govorio je za Tutosport o trenutnoj situaciji u torinskom klubu, koji se danas bori za plasman u Ligu šampiona, daleko od perioda dominacije u italijanskom fudbalu.

"Juventus ne bi trebalo da kupuje igrače od 38 ili 40 godina, već da krene ispočetka sa mladim igračima, spremnim da daju sve od sebe za ovaj dres i koji mogu da započnu novu eru uspeha, kao što se dogodilo 1990-ih sa mojim dolaskom ili sa Del Pjerom, Di Livijom, Takinardijem, Toričelijem i Porinijem - svim igračima koji su kasnije ispisali istoriju kluba. Potrebno je planiranje, zajedno sa značajnim skautingom, i moramo izbegavati greške prilikom potpisivanja“, naveo je Ravaneli.

Govoreći o budućnosti Dušana Vlahovića, čiji status u Juventusu i dalje nije razjašnjen, nekadašnji italijanski reprezentativac poručio je da srpski napadač ne bi trebalo da napušta klub.

"Biti u Juventusu je bila privilegija za mene, čak i ako oni koji su u to uključeni često to ne shvataju. Odlazak je bio jedna od najvećih grešaka u mojoj karijeri. Zato savetujem igračima poput Vlahovića i Bremera da ostanu, da pokušaju da ispišu istoriju Juventusa i da postanu lideri sposobni da vode svoje saigrače“, istakao je Ravaneli.

Kurir Sport / Sportske.net

