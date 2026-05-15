Fudbal
ODLAZI POSLE ČETIRI GODINE! Jedan od najboljih igrača Bornmuta napušta klub na kraju sezone
Argentinski fudbaler Markos Senesi najavio je danas da će napustiti Bornmut kada mu istekne ugovor na leto.
Ovaj 29-godišnji fudbaler postaće Slobodan igrač nakon četiri godine provedene u Bornmutu. Kako piše Bi-Bi-Si (BBC), Bornmut je ovom defanzivcu ponudio novi ugovor, ali je on odlučio da napusti klub, kao i trener Andoni Iraloa.
Arsenal - Bornmut
"Ponosan sam na sve što smo postigli u poslednje četiri godine. Ostale su nam još dve velike utakmice ove sezone i jedva čekam da vidim šta možemo da postignemo zajedno", rekao je Senesi.
Bornmut je šesti na tabeli Premijer lige, a u poslednja dva kola ove sezone dočekaće Mančester siti i gostovaće Notingemu.
