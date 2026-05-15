Argentinski fudbaler Markos Senesi najavio je danas da će napustiti Bornmut kada mu istekne ugovor na leto.

Ovaj 29-godišnji fudbaler postaće Slobodan igrač nakon četiri godine provedene u Bornmutu. Kako piše Bi-Bi-Si (BBC), Bornmut je ovom defanzivcu ponudio novi ugovor, ali je on odlučio da napusti klub, kao i trener Andoni Iraloa.

"Ponosan sam na sve što smo postigli u poslednje četiri godine. Ostale su nam još dve velike utakmice ove sezone i jedva čekam da vidim šta možemo da postignemo zajedno", rekao je Senesi.

Bornmut je šesti na tabeli Premijer lige, a u poslednja dva kola ove sezone dočekaće Mančester siti i gostovaće Notingemu.