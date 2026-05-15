PRED SALAHOM JEDNA OD NAJBOLJIH PONUDA U ISTORIJI FUDBALA! Basnoslovna suma spremna za Egipćanina!
Egipćanin je saopštio javnosti da će napustiti Liverpul posle devet sezona, a odmah je krenulo sa spekulacijama o narednoj destinaciji.
Prirodno je bilo da se prvo razmišlja o Saudijskoj Arabiji ili MLS-u, ali postoji šansa da Mohamed Salah ostane u Evropi.
Mnogi klubovi bi voleli da vide Egipćanina u svojim redovima, ali malo njih može da izdvoji sumu novca potrebnu za zaradu krilnog fudbalera.
Među klubovima koji mogu da ispariraju zahtevima Salaha, prema navodima, nalazi se Fenerbahče.
U Istanbulu imaju veliku želju da dovedu "faraona", a prema navodima portala "A Spor", Fenerbahče za Salaha sprema neverovatnu ponudu.
Pominje se da bi plata iznosila 20 miliona evra, a ugovor trogodišnji.
Suma je neverovatna, posebno kada se zna da se radi o fudbaleru koji će sredinom juna napuniti 34 godine.
